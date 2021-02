Polícia Militar age rápido, prende assaltantes e recupera jóias roubadas

Assessoria de Comunicação da PMAC

Uma ação eficiente no início da noite desta quinta-feira, 18, de policiais do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM), resultou na prisão de dois assaltantes. A ação ocorreu no bairro João Paulo, em Rio Branco.

Os militares realizavam patrulhamento quando visualizaram dois homens em uma bicicleta, em atitude suspeita. Os PMs deram voz de parada, mas os dois suspeitos tentaram fugir. Porém, não tiveram êxito e foram presos com uma arma de fogo, jóias, relógios e celulares.

Neste momento, a guarnição foi informada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), que havia ocorrido um roubou de jóias minutos antes. A vítima foi atraída por uma mulher via aplicativo de vendas na internet para vender as peças, mas acabou sendo vítima de roubo.

Os dois homens foram reconhecidos pela vítima e foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as demais providências cabíveis ao fato.