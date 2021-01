Polícia Militar apreende arma de fogo e entorpecente no Bairro Cristo Libertador em Sena Madureira

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, apreendeu na sexta-feira (08/01/2021), uma arma de fogo e entorpecente. A ação policial ocorreu no município de Sena Madureira.

A apreensão foi realizada no Bairro Cristo Libertador, após os militares do grupamento GIRO em patrulhamento de rotina, avistaram um adolescente em atitude suspeita na região.

Ao perceber que seria abordado, o menor ainda tentou empreender fuga, contudo foi impedido pelo cerco policial, sendo que após buscas foram encontradas uma arma de fogo, calibre 38, com seis munições intactas, além de entorpecente.

O 8° BPM já apreendeu 08 armas de fogos nos 09 primeiros dias de 2021.

Por conta disso, o suspeito que é menor de idade, 15 anos foi levado à delegacia para os procedimentos cabíveis.