Polícia Militar apreende quatro armas de fogo e munições, em Rio Branco

Uma ação conjunta, realizada por meio do Batalhão de Operações Especiais e do 2° BPM, resultou na apreensão de quatro armas de fogo, na manhã desta segunda-feira-feira, 1°, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Os militares receberem informações de que havia um grupo de indivíduos possivelmente armados, em um veículo modelo Gol, transitando na região do bairro Vila Acre. Após buscas, se depararam com o carro que tentou se evadir, mas foi contido pelas equipes policias. No veículo, foram encontrados dois revólveres calibre .38. Dois homens que estavam no veículo foram presos.

Durante o deslocamento para delegacia, os militares foram informados que havia pessoas armadas no bairro 6 de Agosto. Durante a averiguação, foi localizado um casal em posse de duas espingardas, com numeração raspada, além de 17 munições intactas.

Os envolvidos foram presos e encaminhados, juntamente com as armas, à delegacia para as demais providências.