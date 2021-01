Polícia Militar apreende três armas de fogo, prende homem e apreende menor no Bairro Top 15 em Rio Branco

Policiais Militares do 2° Batalhão apreenderam na manhã desta sexta-feira (29), na rodovia AC-040, três armas de fogo, drogas e recuperaram uma motocicleta roubada .A ação se deu após os militares receberem a informação de que em uma residência no referido bairro, havia uma motocicleta roubada. Os militares foram até o local averiguar a denúncia onde abordaram a dupla, sendo um maior e um menor de idade. Na residência foi localizado um revólver cal.32, uma pistola cal.25, uma arma de fogo artesanal cal.20, 05 papelotes de material entorpecente aparentando ser maconha e uma motocicleta com restrição de roubo/furto .Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao maior e o menor foi apreendido. Ambos foram encaminhados à delegacia de flagrantes.

