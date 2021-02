Polícia Militar, através do 8° BPM, apreende entorpecente no Bairro Ana Vieira em Sena Madureira.

PMAC/8°BPM – Guardião do Purus

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, nesta quinta-feira(11/02/2021), por volta das 08h30min, realizou à apreensão de entorpecente, no Bairro Ana Vieira, Beco da Vertente em Sena Madureira.

Na ocasião, os militares levantaram à informação que numa determinada residência estava havendo armazenamento de algo ilícito.

Ato contínuo, deslocaram-se ao local e identificaram a residência, sendo que após autorização da proprietária foi realizada busca e encontrada o entorpecente.

Assim, foi dado voz de prisão em flagrante a suspeita, sendo esta levada imediatamente à delegacia de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis.

