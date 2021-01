Polícia Militar, através do 8° BPM, captura foragido do monitoramento eletrônico.

PMAC/8°BPM – Guardião do Purus

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, nesta terça-feira (12/01/2021), deu cumprimento a ordem judicial de recaptura de um foragido do monitoramento eletrônico do Bairro Bom Sucesso, Beco do Shell.

O cumprimento da prisão se deu ao longo do Beco do Bodó, Bairro Bom Sucesso, por volta das 15h00min, após os militares em patrulhamento de rotina identificarem a localização em que o foragido se encontrava.

Frisar-se que, o foragido do monitoramento eletrônico, em datas anteriores, empreendeu fuga ao ver aproximação da guarnição que logrou êxito na apreensão de entorpecente e dinheiro na residência em que o mesmo se encontrava.

Após isso, os militares realizaram o preenchimento do boletim de ocorrência e, posteriormente, conduziram o foragido ao setor de monitoramento eletrônico do presídio Evaristo de Moraes para as providenciais cabíveis.

Polícia Militar, destemidos e audazes combatentes!