Polícia Militar, através do 8° BPM, por meio do GIRO apreende entorpecente no Bairro Pista em Sena Madureira.

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, por meio do GIRO, nesta quarta-feira(25/01/2021), por volta das 12h30min, realizou à apreensão de entorpecente, no Bairro Pista, Beco do Adriano em Sena Madureira.





Na ocasião, os militares levantaram à informação que numa determinada residência estava havendo armazenamento e preparo de entorpecente para posterior comercialização.

Ato contínuo, o GIRO deslocou-se ao local e identificou a residência, sendo que o suspeito ao avistar a guarnição adentrou para o interior da casa com algo suspeito na mão aparentando ser entorpecente.

Por esse fato, realizou-se um cerco à residência e o indivíduo ao perceber que os militares ingressariam na casa tentou se evadir, mas foi detido pela guarnição.

Ante a certeza do flagrante foi realizado busca domiciliar, sendo encontrado entorpecente dos tipos cocaína e maconha, bem como balança de precisão, dinheiro e outros objetos comumente usado para o tráfico de droga.

Assim, foi dado voz de prisão em flagrante ao suspeito, sendo este levado imediatamente à delegacia de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis.

