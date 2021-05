Polícia Militar de Sena Madureira apreende arma de fogo e entorpecente na BR-364.

PMAC/8°BPM – Guardião do Purus





A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, GIRO, SATURAÇÃO e OPERAÇÃO RURAL, hoje (quinta-feira) (13/05/2021), por volta das 15h40min, apreendeu uma arma de fogo, tipo garruncha, cal.36, 08 munições intactas do mesmo cal. e 39 papelotes de pasta base de cocaína e 01 papelote de cocaína.

Frisar-se que é a 42° arma de fogo apreendida em 2021 pelo 8° BPM.

O local da abordagem foi no decorrer de uma operação rural de rotina na BR-364, KM 10 entre Sena Madureira a Rio Branco.

Por essa fato, o autor de 22 anos, natural de Rio Branco foi entregue na delegacia de Polícia de Sena Madureira para lavratura dos procedimentos cabíveis.

Polícia Militar, destemidos e audazes combatentes!