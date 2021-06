Polícia Militar do Acre alerta sobre acidentes de trânsito e reforça campanhas de prevenção

Como parte da Campanha do “Maio Amarelo”, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPTRAN), vem realizando durante todo o mês de maio uma série de atividades, de cunho educativo e preventivo, nas ruas da capital acreana, que são um reforço ao policiamento ordinário de trânsito. O intuito das ações – blitz e operações diárias – é alertar os condutores, pedestres e ciclistas, sobre os acidentes de trânsito nas vias e reforçar as campanhas de conscientização e prevenção.

Para o comandante da unidade, major Marleudo Nogueira, as ações são realizadas em pontos estratégicos da cidade e possuem um caráter preventivo aos cometimentos de infrações e crimes de trânsito. “O BPTRAN vem desenvolvendo suas atividades de acordo com as normativas legais vigentes, com objetivo precípuo de otimização da fiscalização, com vistas a garantir a obediência às normas de trânsito, assegurando a livre circulação dos usuários da via e, principalmente, prevenir acidentes de trânsito, reduzindo danos materiais e, sobretudo salvando vidas”, destacou o oficial.

Em um levantamento realizado pelo Setor de Análise Criminal do Batalhão, somente em atendimentos ordinários de ocorrência de trânsito, nos últimos 30 dias, anteriores ao dia 25 de maio, foram realizadas 93 autuações de condutores sob a influência de álcool, que é um dos fatores principais dos acidentes de trânsito, além de 81 condutores não habilitados. No mesmo período, ocorreu 101 (cento e um) acidentes de trânsito, sendo 03 (três) deles com vítimas vindo a óbito.

O comandante diante do cenário de conscientização do “Maio Amarelo”, aproveitou para destacar o papel fundamental do cidadão na construção de um trânsito seguro a todos. “Conclamamos a todos os usuários das vias do Estado, a respeitarem as normas de trânsito e a colaborarem com a fiscalização realizada pelos agentes, entendendo que um Trânsito Seguro é Direito e Responsabilidade de todos”, concluiu o major.