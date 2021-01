Polícia Militar prende duas mulheres, por tráfico de drogas, e captura foragida da justiça, em Rio Branco

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), através da Companhia de Choque, prendeu duas mulheres, na tarde desta quinta-feira, (7), por tráfico de entorpecentes, e capturaram uma foragida da justiça, no bairro Loteamento Jaguar, em Rio Branco.

A apreensão aconteceu após uma denúncia anônima de que, próximo onde os militares faziam patrulhamento, havia uma distribuidora que funcionava como ponto de venda de entorpecentes.

Ao deslocar, no endereço informado, os militares se depararam com duas mulheres, em atitude suspeita, que ao avistarem os policiais jogaram um objeto próximo ao interior da distribuída.

Após buscas no local, foram encontradas 11 barras de Skank, totalizando 56 gramas, materiais para embalo de droga, além de R$ 240,00 em dinheiro. Foi verificado no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que consta um mandado de prisão em aberto em desfavor de uma das envolvidas na ocorrência.

As mulheres foram encaminhados, juntamente com a droga, à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.