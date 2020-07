Polícia Militar prende duas pessoas após roubo em Senador Guiomard

A Polícia Militar, por meio do 4º Batalhão, (4º BPM), prendeu duas pessoas e apreendeu arma de fogo, na tarde desta quinta-feira, 23, nas proximidades do Rancho Sorocaba, município de Senador Guiomard.Os militares foram acionados para uma ocorrência de roubo de uma motocicleta. Com as informações sobre os dois possíveis autores, os policiais realizaram buscas nas proximidades do Rancho Sorocaba e avistaram os suspeitos no momento em que realizavam o roubo de outra motocicleta. Quando perceberam a presença dos militares, os homens tentaram fugir, porém foram contidos pela equipe policial.Após busca pessoal, os militares encontram uma arma de fogo, 10 munições calibre 22, quatro celulares, e outros objetos. Na ação foram recuperadas 2 motocicletas, além de se evitar o roubo de um terceiro veículo. Os homens envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia de Senador Guiomard para as demais providências.

