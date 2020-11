Polícia Militar prende dupla com Drogas na Cidade do Povo

Policiais Militares do 2°BPM prenderam na manhã deste sábado (28), dois homens com drogas no Conjunto habitacional Cidade do Povo.A ação ocorreu durante patrulhamento, quando os militares avistaram dois homens em fundada suspeita e ao ser emanada voz de parada, a dupla não obedeceu, sendo que um dos suspeitos conseguiu se evadir, mas logo foi capturado. com a dupla, foram encontrados 18 barras de material entorpecente aparentando ser maconha e 48,00 reais em espécie. Os suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia de flagrantes.

