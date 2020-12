Polícia Militar prende foragido da justiça acusado de participar de chacina de família boliviana

Policiais militares do município de Acrelândia capturaram na manhã desta quarta-feira, 30, um homem de 22 anos, suspeito de participar de uma chacina contra uma família boliviana no mês de setembro de 2020, em Cobija.

A guarnição recebeu informações da Polícia Civil que o indivíduo suspeito de participar do estupro de uma jovem de 13 anos e também assassinar mais três pessoas da família dela, em setembro deste ano, em território boliviano, estaria na cidade de Acrelândia em um motocicleta Titan de cor prata.

Os policiais ficaram de prontidão e intensificaram o patrulhamento até que avistaram o suspeito. Deram voz de parada, mas ele desobedeceu a ordem e tentou fugir. Houve acompanhamento e o veículo do homem acabou sendo interceptado.

Aos militares, o homem ainda repassou um nome falso, porém, posteriormente, com apoio de policiais civis, a identidade do indivíduo foi confirmada e ele foi conduzido a delegacia para serem tomadas todas as providências cabíveis ao caso.