Polícia Militar resgata homem vítima de sequestro na Transacreana

Assessoria de Comunicação da PMAC

Uma ação rápida e eficiente de policiais do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM), com apoio da Companhia de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), na noite deste sábado, 26, resultou na prisão de um homem de 23 anos, com um veículo e objetos roubados e, ainda, uma arma de fogo. A ação ocorreu no km 21 da estrada Transacreana.

O Centro de Operações em Segurança Pública (Ciosp) acionou as guarnições do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) para averiguar uma denúncia de roubou e sequestro no km 50 da Transacreana. No km 21, os militares montaram uma barreira policial e pararam todos os veículos que seguiam em direção a capital.

Logo, uma caminhonete parou e tentou retornar de marcha ré, os policiais deram voz de parada, mas quatro indivíduos se evadiram para um matagal as margens da estrada. O motorista permaceu e informou que era proprietário do automóvel e que seria vítima de sequestro.

As guarnições fizeram buscas na região e conseguiram prender um dos autores com uma mochila contendo celulares, dinheiro e vários objetos roubados. Na caminhonete os PMs apreenderam uma espingarda calibre .20, com cinco cartuchos intactos. Os outros três indivíduos conseguiram fugir.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as demais providências cabíveis ao fato.