Policiais penais frustram plano de fuga de presos do Complexo Penitenciário de Rio Branco

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) frustraram mais um plano de fuga nesta quarta-feira, 6. Se concretizado, 26 presos fugiriam da Unidade de Regime Fechado, também conhecida como Chapão, do complexo Penitenciário de Rio Branco.

O fato aconteceu no pavilhão K da unidade, onde os profissionais encontraram, dentro de uma das camas de alvenaria da cela 9, uma corda e uma escada produzidas com lençóis e, ainda, identificaram que a estrutura de ferro da ventilação lateral da cela 10 estava danificada.

De acordo com a equipe de plantão, havia a informação de que detentos do pavilhão K planejavam uma fuga em massa por meio de um buraco. Com isso os profissionais realizaram revista estrutural e identificaram que os presos da cela 9 haviam iniciado um buraco que dava acesso ao banho de sol.

Dando prosseguimento à revista, os policiais encontraram a corda e a escada artesanal em uma das cama de alvenaria da cela 9, e identificaram que a ventilação lateral da cela 10 estava quebrada. Ao revistar o local que dá acesso à laje do pavilhão, um dos policiais identificou pegadas humanas.

Diante dos fatos, os detentos foram realocados em outras celas e um procedimento administrativo será aberto para apurar os fatos e a falta cometida por eles.