Policiais Penais impedem fuga no presidio de Rio Branco na noite de sexta-feira

Policiais Penais do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde impediram a fuga de detentos na noite da última sexta-feira, 12. Na manhã deste sábado, 13, A direção do Instituto de Administração Penitenciária emitiu nota sobre os fatos.

Durante o serviço de plantão da noite de sexta-feira, 12, um dos policiais penais escalados na guarita da Unidade de Regime Fechado nº 1 de Rio Branco, conhecida como chapão, avistou um grupo de presos na frente do pavilhão K. Ao perceber a ação dos indivíduos, o servidor acionou o serviço de videomonitoramento para que averiguasse a situação;

Confirmada a situação, o Grupo Penitenciário de Operações Especiais (Gpoe) foi acionado, juntamente com os profissionais do Canil e demais policiais de plantão. Desta forma, foi identificado por meio de revista, que os 12 detentos da cela 7 tentavam fugir do pavilhão. Na cela foram encontradas cordas artesanais, conhecidas como terezas.

Diante da situação, os presos foram encaminhados ao isolamento preventivo e um processo administrativo será aberto para apurar as circunstâncias em que se deram os fatos.

A ocorrência demonstra que os profissionais desta instituição, neste caso específico os policiais penais, estão compromissados com a qualidade do serviço oferecido. Sempre atentos e vigilantes, têm impedido fugas, apreendido ilícitos e garantido a segurança nos presídios.

Quanto à informação de que as luminárias da unidade estariam queimadas, o que prejudicaria a atividade dos policiais, o Iapen esclarece que tal afirmação é infundada, uma vez que a iluminação do local se encontra em bom estado.

Vale ressaltar que, na noite do último dia 3 de fevereiro, o promotor de Justiça Thales Tranin, da Promotoria de Execução Penal do Ministério Público, esteve na unidade, acompanhado do chefe do Departamento de Segurança e Execução Penal, Marcelo Lopes, e do diretor da URF-1, Leandro Rocha. Na ocasião, o representante do órgão fiscalizador verificou que os reparos na iluminação foram devidamente realizados;

Sabemos das dificuldades em se gerenciar um sistema prisional e os desafios a serem vencidos diariamente, mas também sabemos o nosso papel diante da sociedade. Assim, a equipe gestora do Iapen tem trabalhado para solucionar todo e qualquer problema estrutural, na garantia de que nossos servidores tenham condições de trabalho e que a segurança destes e dos detentos seja mantida.

Rio Branco – Acre, 13 de fevereiro de 2021.

Arlenilson Cunha

Presidente do Iapen