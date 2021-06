Policiais penais são presos em operação conjunta entre Policia Penal e Polícia Civil

Ascom/Iapen e Polícia Civil

Uma operação conjunta entre Policia Penal e a Polícia Civil do Acre resultou na prisão de dois policiais penais. Eles já vinham sendo investigados pelas instituições e, na manhã desta sexta-feira, 11, foram presos em flagrante, sendo que um portava 600 grama de uma substância aparentando ser maconha e o outro portava um cartão de memória e cartas que seriam entregues aos detentos.

Os policiais alvos da investigação foram abordados pela Polícia Civil na entrada do Complexo Penitenciário de Rio Branco, onde foram flagrateados e receberam voz de prisão.

Após a prisão, os policiais civis, dando continuidade à investigação, se dirigiram à residência de um dos investigados. No local, foram apreendidos R$ 15 mil e uma pistola calibre 380, além de três celulares e um veículo modelo Polo.

O presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, informou que tanto a Polícia Penal quanto a Polícia Civil já vinham realizando investigações e colhendo as devidas informações sobre os suspeitos

“Essa não é uma notícia muito agradável, mas vale destacar que os bons policiais, aqueles que zelam pela ordem pública e pela segurança estão com o sentimento de dever cumprido por retirar esses dois indivíduos do meio”, frisou o presidente do Iapen.

De acordo com o delegado Pedro Vinicius, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, o trabalho integrado entre Iapen e Polícia Civil possibilitou a prisão dos envolvidos e apreensão dos materiais. “A investigação específica desse caso vai continuar no sentido de identificar pessoas envolvidas na mesma prática. Todo o material apreendido nesta ação, como dinheiro, celulares, entorpecente e arma será submetido à perícia para colher elementos comprobatórios que subsidiarão o inquérito policial investigativo”, finalizou o delegado.