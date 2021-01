Policial rodoviário federal que atuou em Rondônia é morto a tiros em Pernambuco

Por Ceissa Kruse

O policial rodoviário federal Eduardo de Souza Lima Júnior, 37, foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (10) em um posto de combustíveis no bairro Macaxeira, na cidade de Recife, em Pernambuco. O policial era lotado em Rondônia, mas havia sido transferido recentemente para a cidade onde acabou morto.

As informações obtidas pela equipe de reportagem dão conta de que o policial estaria em um bar com um amigo e teria ocorrido um desentendimento com outros frequentadores do ambiente.

Foi então que o PRF e o amigo se dirigiram para uma hamburgueria que fica nas dependência do posto de combustíveis.

Após um certo tempo, dois criminosos sem capacetes chegaram em uma motocicleta e executaram a vítima com três tiros na cabeça. Os bandidos fugiram sem levar nada. A pistola Glock do policial ficou na cintura dele. As autoridades competentes já estão apurando o crime.

A Polícia Rodoviária Federal emitiu nota de pesar pela morte do PRF.