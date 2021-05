Polícias Federal e Militar evitam roubo de veículo no Acre

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar do estado do Acre evitou um roubo e prendeu em flagrante dois integrantes de facção criminosa na cidade de Plácido de Castro- AC.

A Polícia Federal recebeu informações de que dois indivíduos estariam em uma motocicleta transportando uma arma de fogo para a cidade de Acrelândia, a fim de cometer um roubo de uma caminhonete que, em seguida, seria vendida pelos criminosos na Bolívia.

Policiais militares foram acionados, se posicionaram na estrada sentido Acrelândia e realizaram a abordagem.

Ambos foram presos: um em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e o outro por força de mandado de prisão.

Os indivíduos presos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro para as providências legais.

A ação faz parte da estratégia da FICCO – Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, composta pela Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil do estado do Acre – em reprimir os crimes violentos praticados pelas facções criminosas que atuam no estado.