Polícias Federal, Militar e Civil cumprem 52 mandados judiciais em grande operação contra facções

Na manhã desta quinta-feira, 30, uma ação conjunta da Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, em operação desenvolvida pela Força-Tarefa do Estado do Acre em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Acre (GAECO), cumpriu cinquenta e dois mandados judiciais, sendo dezesseis mandados de busca e apreensão e trinta e seis de prisão preventiva em face de membros da Organização Criminosa conhecida como PCC (Primeiro Comando da Capital), atuantes na cidade de Rio Branco-AC. Os mandados foram expedido pelo Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco-AC.

Os investigados exerciam relevantes funções na facção, considerados lideranças regionais.

Também foram encontradas e apreendidas armas de fogo, drogas e dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Todos estão à disposição da Justiça.