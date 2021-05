Polícias Penal e Militar apreendem entorpecentes, dinheiro e celulares em residência de monitorado

Policiais penais da Unidade de Monitoramento Eletrônico do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen/AC), juntamente com uma guarnição da Polícia Militar apreenderam na tarde deste domingo, 2, uma quantidade de material aparentando ser entorpecente, R$ 120,00 e três celulares na casa de um preso monitorado.

De acordo com o registro da ação dos policiais penais, ao ser informado sobre a verificação de rotina, o monitorado aparentou nervosismo, causando desconfiança por parte da guarnição. Diante de fundada suspeita, a equipe procedeu com a busca no interior da localidade.

Durante a revista, os policiais penais encontraram substâncias aparentando ser entorpecentes no interior das gavetas de uma máquina de costura. Neste momento, a esposa do preso declarou ser a dona do material.

Também foram encontrados R$ 120,50 em uma gaveta do guarda-roupas no quarto do casal e três celulares.

Uma guarnição do 1º Batalhão de Polícia Militar acompanhou as buscas na residência do monitorado.

Tanto o monitorado quanto a esposa foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes para o registro da ocorrência e apuração dos fatos.