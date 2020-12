Policícia Militar prende monitorado por tráfico de drogas na Capital

Assessoria de Comunicação da PMAC

Policiais da Companhia de de Choque (CPchoque) e Companhia Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), prenderam, na noite deste sábado, 26, dois homens pelo crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu no bairro Chico Mendes, em Rio Branco.

Os militares receberam a denúncia de que em alguns apartamentos do bairro Chico Mendes haviam homens armados que estariam embalando e comercializando drogas na região.

Em um dos locais, os militares apreenderam um carregador de pistola calibre 380, com cinco munições intactas. No outro apartamento, um homem de 54 anos estava com 16 pacotes de cocaína, quatro munições 9 milímetros e 14 munições calibre 380.

Os militares tiveram conhecimento que o dono de todo material ilícito seria um indivíduo monitorado por tornozeleira eletrônica que morava nas proximidades.

O monitorado recebeu voz de prisão e foi conduzido a Delegacia de Flagrantes (Defla) juntamente com o outro autor e o material apreendido.