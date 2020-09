POLÍCIA CIVIL APREENDE 09 KG DE MACONHA EM CRUZEIRO DO SUL

No final da tarde de ontem (09), Policiais Civis lotados na Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico – DENARC de Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Estado do Acre, apreenderam 09 (nove) kg de maconha e prenderam uma mulher responsável pelo entorpecente.

A ação ocorreu após a continuidade das investigações sobre a apreensão de aproximadamente 19 kg de entorpecente no mesmo município, realizada no dia anterior durante cumprimento da Operação Hórus, do Programa VIGIA do ministério da Justiça e Segurança Pública.

A investigação tinha por objetivo identificar os proprietários dos 19 kg de maconha localizados no interior de um ônibus que saía daquela cidade seguindo para a capital acreana. Após identificarem os suspeitos os Policiais Civis se deslocaram ao endereço que fica localizado Trav. Mangueira, bairro Nova Olinda.

Na residência os investigadores tiveram a entrada franqueada por uma mulher e após buscas no local encontraram a droga, que estava escondida em um dos quartos da casa. Aos Policiais a mulher alegou que a droga pertencia a um parente e que apenas o ajudava no embalo da substância para posterior envio à cidade de Rio Branco.

A mulher recebeu voz de prisão e juntamente com a droga foi encaminhada à Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul para os procedimentos legais cabíveis.







Foto: Reprodução