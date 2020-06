PORTO VELHO: Policial militar do Acre reage assalto e mata bandido dentro de flutuante

U m criminoso ainda não identificado foi morto a tiros por um policial militar do Estado do Acre durante assalto na noite de sábado (20) em um flutuante na Linha do Ibama, distrito de Jaci-Paraná, distante 90 quilômetros de Porto Velho (RO). Uma mulher de 46 anos, Magna O. M. foi presa suspeita de participação no crime.

De acordo com informações da ocorrência, três bandidos chegaram ao flutuante pedindo para encher um litro com água, mas logo sacaram um revólver e uma carabina e anunciaram o assalto. Eles renderam o dono do flutuante e todos que estavam no local, inclusive o policial.

Um dos bandidos roubou uma caminhonete modelo S10 de cor branca e saiu em fuga, enquanto os outros dois bandidos ficaram fazendo as vítimas reféns até que o veículo roubado fosse atravessado para a Bolívia.

Os dois bandidos em determinado momento resolveram que iam revistar os quartos do flutuante e nesta hora com medo que eles localizassem a arma do policial que estava guardada, as vítimas decidiram reagir e entraram em luta corporal.

O policial militar conseguiu ir até um dos quartos, pegou sua pistola calibre 380 e efetuou três tiros no bandido, na cabeça e tórax. O criminoso morreu no local.

FONTE: R1