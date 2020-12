PRF apreende 27 Kg de cocaína, 3 veículos e prende 4 pessoas no Acre, em um único sábado

Neste último sábado (5), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou apreensões de drogas e de veículos e prendeu 4 pessoas. Os flagrantes aconteceram em cidades distintas do interior do Acre e um deles contou com apoio da Polícia Militar do Acre (PMAC).

Na madrugada do sábado, uma equipe da PRF realizava fiscalização de rotina na rodovia federal quando os policias receberam a informação do Centro de Comando e Controle Regional (C3R) de possível tráfico de drogas em um veículo na direção da cidade de Brasileia. De imediato, os policiais deslocaram-se para o município.

Passava das 6h quando o carro com as características citadas foi localizado dentro de uma residência. Em conjunto com uma guarnição da PMAC do município, os policiais viram que os portões estavam abertos e entraram na casa. O veículo também estava com as portas abertas e dentro de um fundo falso no painel foi apreendida a droga, cerca de 17 Kg de cocaína que reagiu positivamente no teste inicial. Os policiais ainda realizaram várias buscas no entorno da residência, mas ninguém foi encontrado. Diante dos fatos, o automóvel e a droga foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil daquela cidade.

O outro caso aconteceu, no Km 97, no município de Senador Guiomard. Os PRFs realizavam abordagens, durante à noite, quando foram informados pelo C3R sobre dois veículos transportando drogas da fronteira para a capital. Por volta de 19h, os policiais avistaram os carros com as características informadas e deram ordem de parada aos condutores. Em cada veículo havia duas pessoas. Um deles apresentou-se como sendo policial militar, porém os PRFs confirmaram que se tratava de falsa identidade. Os demais homens estavam visivelmente nervosos e contraditórios em relação aos motivos da viagem para a fronteira.

A suspeição foi suficiente para a realização de vistorias detalhadas nos veículos e em um dos carros foram apreendidos 10 Kg de cocaína dentro de uma mochila. Após o flagrante, um dos homens confirmou que havia adquirido o entorpecente na fronteira e que tinham contratado os demais para auxiliá-los no transporte. Os dois veículos e o entorpecente foram apreendidos e os quatro indivíduos receberam voz de prisão. Três deles tinham entre 21 e 24 anos e apenas um estava com 56 anos de idade. Todos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil em Senador Guiomard, junto com as apreensões.

Fotos: Equipes PRF

Texto: NUCOM