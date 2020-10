PRF apreende revólver com numeração suprimida, munições e uma passageira de táxi no Acre

Foto: Reprodução

Na tarde da última quarta-feira (21), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um revólver calibre 38 com munições e uma adolescente, passageira de um táxi. O flagrante aconteceu na BR-317, em Rio Branco, capital do Acre.

Por volta de 16h30min, a equipe da PRF estava realizando comando fiscalizatório e determinou parada a um motorista de táxi. Dentre os passageiros, havia uma jovem de 17 anos que ficou bastante nervosa e incomodada com as indagações dos policiais. A suspeição fundamentou a realização de uma busca na bagagem da passageira, onde estava a arma de fogo com número de série suprimido e três munições intactas.

Diante do flagrante delito, a adolescente ainda afirmou ironicamente que veio da fronteira com a Bolívia. Ela foi apreendida e encaminhada com os objetos ilícitos para a Delegacia de Polícia Civil.

O total de armas apreendidas pela PRF no Acre em 2020 superou em 10,5% o quantitativo de 2019. Foram 21 armas este ano, contra 19 no ano passado, incluindo pistolas, revólveres e espingardas, dentre outros.