PRF e PC prendem homem com aproximadamente 15 Kg de drogas no interior do Acre

No início da noite da última segunda-feira (20), em ação conjunta, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil (PC) realizaram a prisão de um motorista com diversos tipos de entorpecentes. O flagrante aconteceu no Km 145 da BR-317, no município de Capixaba (AC).

Por volta das 18h, agentes da PRF e PC realizavam fiscalização na rodovia federal quando os policiais determinaram parada a um motorista. O condutor bastante nervoso, informou várias versões desencontradas sobre os motivos da viagem. A suspeita fundamentou a realização de uma inspeção minuciosa no veículo. Dentro do painel do automóvel, foi localizado um fundo falso contendo vários pacotes de drogas.

Indagado, o motorista de 25 anos de idade confessou que trouxera a mercadoria da Bolívia. Os entorpecentes (11,06 Kg de skunk, 3,13 Kg de maconha e 1,08 Kg de cocaína) foram apreendidos e o viajante recebeu voz de prisão.

Fotos e vídeo: Equipe PRF

Texto: NUCOM