PRF encontra armas e drogas em veículo e prende uma pessoa e apreende duas menores

apuri/AC, 14/06/2021 – Na tarde desta segunda-feira (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 5 armas, munições e drogas em uma mesma ocorrência na rodovia BR-317, na altura do município de XAPURI/AC.

Em fiscalizações na BR-317, em frente a Unidade Operacional da PRF no município de Xapuri, policiais abordaram um táxi com 3 passageiros: um cidadão boliviano acompanhado de duas menores de idade. Durante os procedimentos de identificação dos ocupantes do automóvel, as menores se mostraram bastante nervosas e deram respostas divergentes sobre a natureza da relação delas com o adulto que as acompanhava. Diante de suspeita sobre a identidade dos ocupantes e a suspeita de estarem transportando algum ilícito, a equipe procedeu buscas no veículo e nas pessoas (na equipe havia uma policial para fazer revista nas menores).

Os ilícitos foram localizados no porta malas do táxi, dentro das bagagens e também junto ao corpo dos passageiros. Uma das armas, uma pistola calibre 765, foi encontrada junto ao corpo de uma das menores.

No total, foram encontradas 5 armas (2 espingardas calibre 12, 2 revólveres calibre 38 e 1 pistola calibre 765), 400 gramas de substância com características de pasta base de cocaína, 40 gramas de maconha e 117 munições de calibres diversos.

Os 3 ocupantes do veículo, os ilícitos encontrados e o automóvel foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Xapuri. O adulto sendo enquadrado pelos crimes de tráfico de drogas, tráfico internacional de armas e corrupção de menores.

Fotos: Equipe PRF

