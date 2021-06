PRF prende assaltante e libera reféns após perseguição no Ramal da Escola

Um assaltante, que não teve o nome revelado, foi preso no inicío da tarde desta quinta-feira, 3, pela Polícia Rodoviária Federal.

Açao da PRF ocorreu no Ramal da Escola, região da Vila Acre, depois de uma intensa perseguição.

Um taxista e dois passageiros que eram mantidos réfens foram liberados.

A ocorrência começou na Via Chico Mendes, quando dois criminosos invadiram um taxi.

O proprietário do carro e mais dois passageiros foram rendidos. Um dos assaltante assumiu a direção do veículo.

Pouco tempo depois uma equipe da Polícia Rodoviária Federal avistou o táxi na Região da Vila Acre.

Os bandidos empreenderam fuga pelo Ramal do Colégio, mas cerca de 150 metros depois, bateram na traseira de um outro carro.

O impacto foi violento. Um dos assaltantes escapou, mas o condutor do táxi foi preso.

As vítimas estavam no banco de trás do carro. Uma arma de fogo de fabricação artesanal foi aprendida.