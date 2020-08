PRF prende um homem com 20,9 Kg de cocaína em rodovia federal

Na tarde da últtima sexta-feira (7), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 21 anos transportando drogas dentro do veículo. A prisão ocorreu na divisa entre os estados do Acre e de Rondônia, na BR-364.

Às 16h, uma equipe PRF abordou um condutor que estava sozinho no veículo, no Km 8, da rodovia federal, no município de Acrelândia (AC). Ao ser questionado sobre origem, destino e motivos da viagem, o motorista apresentou várias versões contraditórias aos policiais e ficou muito nervoso. Diante da fundamentada suspeita, os PRFs realizaram busca veicular e localizaram um fundo falso; dentro, havia ao todo 22 (vinte e dois) tabletes contendo substância com características de cocaína.

Diante da situação de flagrante e ao receber voz de prisão, o abordado confirmou que fora contratado por uma pessoa para pegar o carro em Rio Branco (AC), já com os entorpecentes armazenados no local oculto, para entregá-lo em Porto Velho (RO). Caso o transporte fosse concretizado, pelo serviço, o motorista receberia a quantia de R$ 10 mil. O indivíduo, o veículo e a droga (16,400 kg de pasta-base de cocaína e 4,500 kg de cloridrato de cocaína) foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Acrelândia para os procedimentos legais.

A PRF superou o quantitativo apreendido de drogas de todo o ano passado, no Acre. De janeiro a dezembro de 2019, foram 374,655 Kg de entorpecentes contra 425,634 Kg (entre maconha, cocaína e skunk), de janeiro aos primeiros dias de agosto de 2020, um acréscimo de 13,61%.

Fotos: Equipe PRF

Texto: NUCOM