PRF recupera veículo furtado de residência no município de Plácido de Castro/AC

Infrator sofreu um acidente na BR-364 enquanto se dirigia ao estado de Rondônia com o veículo

Rio Branco/AC, 14/06/2021 – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, por volta das 10 horas da manhã do último domingo (13), um veículo furtado de uma residência no município de Plácido de Castro/AC.

O veículo foi encontrado capotado no km 34 da BR-364, próximo à entrada do município de Acrelândia/AC, após a vítima do furto informar sobre o ocorrido para uma equipe da PRF que fazia patrulhamento na região.

O infrator foi localizado no hospital de Acrelândia pela Polícia Civil, após ser informada do acidente pela PRF. O autor do delito, que não possui habilitação para dirigir, foi detido e encaminhado à Polícia Civil pelos crimes de furto e de dirigir sem ser habilitado gerando perigo de dano.

