Traficante é preso pela PM com grande quantidade de drogas em residência de Rio Branco

Policiais de Força Tática do Primeiro Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) prenderam no início da noite desta sexta-feira, 28, um homem de 22 anos, com grande quantidade de entorpecentes armazenados em uma residência no Conjunto Novo Horizonte, na capital acreana.

Os militares realizavam patrulhamento, quando receberam a denúncia informando que um homem estaria com drogas e uma arma de fogo em uma casa. No endereço, os policiais foram recebidos pela esposa do acusado que no momento não estava no local, contudo, posteriorme, ele chegou a residência e confessou ser o dono dos entorpecentes, dizendo ainda aos PMs que teria recebido o ilícito em forma de pagamento por uma dívida.

A guarnição apreendeu 58 trouxinhas de cocaína; 855 gramas de skank (tipo mais potente de cocaína); 217 papelotes também de skank; 512 gramas de maconha e 110pacotes de merla. Ainda foram apreendidos balança de precisão e materiais usados para embalar e preparar entorpecentes.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.