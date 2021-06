Na BR-364 acidente deixa um morto e outro ferido

Um acidente de trânsito, ocorrido na manha desta terça-feira, 22, deixou uma pessoa morta e outra ferida. O fato aconteceu na BR-364, cerca de um quilômetro antes do município do Bujari. Dois carros colidiram frontalmente. O idoso José Alves Ferreira de 67 anos, que conduzia uma Saveiro, morreu na hora. Enquanto o jovem Leonardo Frota Correia, foi socorrido pela ambulância de suporte avançado do Samu e levado ao pronto socorro. Leonardo trafegava em um carro modelo Celta, sentido Bujari a Rio Branco. A suspeita e que o idoso, que era conhecido como Zé Louro, possa ter sofrido uma parada cardíaca e invadido a pista oposta. A perícia que vai apontar a causa do acidente deve ser concluída em 30 dias.

