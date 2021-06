PRF divulga balanço da Operação Corpus Christi no Acre

Nenhuma morte foi registrada nesse período nas rodovias federais do estado

Rio Branco, 11/06/2021 – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre encerrou, no último domingo (6), a operação Corpus Christi. A Operação iniciou no dia 2 de junho e teve como objetivo intensificar o combate à criminalidade e reforçar a fiscalização nas rodovias federais do país.

No Acre, durante os cinco dias de fiscalização, um veículo foi recuperado, uma arma de fogo foi apreendida e duas pessoas foram detidas. Além disso, foi feita a apreensão de 8 mil maços de cigarros contrabandeados.

Ao todo, 380 veículos foram fiscalizados e 473 pessoas foram abordadas. Ainda, dos 195 autos de infração realizados, 28 foram por ausência do cinto de segurança e 18 foram por ultrapassagens indevidas. Um auto de infração foi registrado por alcoolemia.

Ressalta-se também que nesse período não houve constatação de óbito nas rodovias federais acreanas.