Radialista está em coma após bater em carreta no Acre; carro fica destruído

Uma colisão entre um veículo de passeio e uma carreta deixou em coma o radialista e músico Giovani Accioly, de 33 anos. O caso ocorreu na manhã de hoje, na Avenida Sanção Gomes, em Tarauacá, no interior do Acre.

A vítima dirigia um veículo modelo EcoSport quando bateu contra a traseira de uma carreta estacionada à margem da via. O carro ficou preso às ferragens e a população auxiliou na retirada de Giovani por causa de indícios de que o veículo poderia pegar fogo.

O motorista sofreu traumatismo craniano e foi levado em estado grave direto para a Unidade de Terapia Intensiva do hospital Sansão Gomes, em Tarauacá. Ele está sendo levado para um pronto-socorro em Rio Branco para continuar o tratamento. O translado é realizado por uma UTI aérea, já que as cidades são distantes uma da outra 408 quilômetros.

Uma imagem do acidente compartilhada pelo pai da vítima, o professor Raimundo Accioly, mostra que o carro ficou bem danificado. Metade do veículo ficou embaixo da carreta.

Segundo Accioly, o filho está em estado de saúde bastante delicado. Ainda não se sabe as circunstâncias da causa do acidente. Giovani saiu na noite anterior e estaria retornando para casa quando sofreu o acidente. O UOL tentou contato com a Polícia Militar (PM) em Tarauacá, mas as ligações não foram atendidas.

“Ele saiu à noite, creio que tenha bebido algo. Não sabemos se dormiu ou se olhou no celular. O certo é que está em um estado muito grave. O traumatismo craniano foi bem severo, está desacordado e respirando por aparelhos. Estamos embarcando para Rio Branco para um centro mais especializado”, resumiu ao UOL o pai da vítima, pouco antes de entrar no avião.

Giovani é músico na banda Hashtag 68 e apresenta um programa na rádio na Aldeia FM, pertencente ao Sistema Público de Comunicação do Acre. Ele não tem esposa nem filhos.

