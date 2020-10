Triplo homicídio do Taquari: Acusados pela morte de jovens estão sendo julgados

Foto: Reprodução

Os três envolvidos no triplo homicídio do Taquari estão sendo julgados nesta terça-feira, 20. A previsão e que o julgamento se estenda por dois dias. Clenilton Araújo Souza, Francimar Conceição da Silva e Luiz Gonzaga Figueiredo Vieira estão no banco dos réus para responder pelos crimes de triplo homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver por três vezes e por integrar organização criminosa. O trio e acusado pelo assassinato do jovem Victor Vieira Lima de 18 anos e das adolescentes Isabelle Silva Lima de 13 e Amanda Gomes de Souza de 14. O triplo homicídio ocorreu no dia 06 de agosto de 2018. As vítimas retornavam do Parque de Exposições quando foram abordadas pelos criminosos. Consta na denuncia que os três foram torturados e depois executados. Antes do interrogatório dos réus 22 testemunhas serão ouvidas.