Um assaltante morreu e outro ficou ferido após tentativa de roubo no Segundo Distrito

Um jovem, ainda não identificado morreu e outro ficou gravemente ferido, durante uma tentativa de assalto. O fato aconteceu por volta das 13h15 desta quarta-feira, 6, no Bairro Santa Inês.

De acordo com informações uma dupla de criminosos, que vinha fazendo um arrastão na região numa motocicleta, entrou numa loja de ferragem na tentativa de roubar uma motocicleta e telefones. Mas os criminosos foram surpreendidos por um policial militar que estava no local.

Um dos assaltantes foi atingido com um tiro no tórax e não resistiu ao ferimento. O segundo envolvido no crime ficou gravemente ferido, foi socorrido pelo samu e encaminhado ao pronto socorro em estado grave.

Os bandidos portavam uma escopeta. A moto utilizada no crime era roubada.