Disque Eleições 2020 já está disponível

O Disque Eleições 2020 estará disponível a partir da próxima terça-feira, 10, até o dia das eleições, 15 de novembro, por meio do número 0800 649 9218. O objetivo de mais esse serviço prestado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) é tirar dúvidas e orientar os eleitores com informações relacionadas às Eleições Municipais 2020.

O serviço foi aperfeiçoado tornando-se mais preciso e eficiente, sem duplicidade de atribuições e funções junto a outros serviços disponibilizados pelo TRE-AC para a mesma finalidade.

Todas as informações, que em pleitos anteriores eram prestadas pelo Disque Eleições, agora estão ofertadas, com a mesma eficiência, em diversos campos nos sites do TRE-AC e TSE (www.tse.jus.br e https://www.tre-ac.jus.br/), como por exemplo: legislação relativa às Eleições 2020; jurisprudência – TSE/TRE-AC; manuais; estatística e evolução do eleitorado; filiados e diretórios partidários e outras informações relevantes.

Canais para denúncias relacionadas ao pleito também estão disponibilizados nos sites do TRE-AC e TSE, portanto, não contempladas pelo Disque Eleições.

As consultas e outras solicitações também poderão ser feitas através de e-mails, atendimento telefônico e, excepcionalmente, atendimento presencial.

e-Título

Até este domingo, 8 de novembro, mais de 22 mil eleitores do Acre já haviam baixado o aplicativo e-Título da Justiça Eleitoral, que possibilita ao eleitor uma identificação na hora de votar.

Baixar esse aplicativo vai ajudar muito o eleitor, pois, pelo e-Título, você pode consultar o local da votação, seção eleitoral e até justificar seu voto, desde que este esteja fora do domicílio eleitoral, além de emitir uma certidão de quitação com a Justiça Eleitoral.

Para os eleitores que realizaram o cadastramento biométrico, o e-Título já apresenta a foto, o que possibilita sua utilização como documento oficial para votar no dia 15 de novembro.

Em todo o Brasil, segundo informações atualizadas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quase quatro milhões de eleitores já baixaram o e-Título, e cerca de 60 mil pessoas têm acessado o documento, diariamente.

