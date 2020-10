Em nota, TRE-AC confirma Leo de Brito e Pedro Longo; Manoel Marcos e Doutora Juliana perdem o mandato

Foto: Reprodução

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargadora Denise Bonfim, em cumprimento às decisões desta Corte, confirmadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na data de 22 de setembro deste ano, procedeu, no final da manhã desta sexta-feira, 2, com a retotalização dos votos relativos às Eleições 2018, no âmbito do Estado do Acre.

Com o ato, a partir da anulação dos votos dos deputados Juliana Rodrigues de Oliveira e Manoel Marcos Carvalho de Mesquita, chegou-se a um novo resultado do referido pleito, com a inclusão dos candidatos Leonardo Cunha de Brito (PT) e Pedro Luís Longo (PV) no rol dos eleitos para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa do Estado do Acre, respectivamente.

Para o procedimento de reprocessamento, a desembargadora-presidente Denise Bonfim esteve acompanhada do vice-presidente e corregedor do TRE-AC, desembargador Luis Camolez, do juiz-auxiliar da Presidência da Corte, Lois Arruda, e do procurador Regional Eleitoral, Vitor Hugo.

Fonte: AC Jornal