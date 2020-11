Grupo ‘Ecoacre Comunicações’ realizará rodada de entrevistas com candidatos a prefeitura de Rio Branco

Foto: Acervo TV5

O primeiro turno das eleições 2020 está marcado para o dia 15 de novembro. Mas a partir dessa quarta-feira, 04, os telespectadores da TV5, ouvintes das rádios ‘EcoacreFM’ e os leitores do site Ecoacre.net poderão conhecer melhor as propostas dos candidatos a prefeitura de Rio Branco. Na manhã dessa segunda-feira assessores dos sete candidatos estiveram na sede do grupo ‘Ecoacre Comunicações’, para definir como será feita a rodada de entrevistas.

Foto: Jessé Moreno

Durante a reunião foram apresentadas as regras das entrevistas, o tempo de duração e formato. As entrevistas irão começar as 07:00 da manhã, cada candidato terá 15 minutos, para expor suas propostas, no programa ‘Café Com Noticias’, apresentado pelo jornalista, Washington Aquino. Além da TV5, Rádios EcoacreFm, os leitores do site poderão acompanhar esse momento de suma importância à democracia – ao vivo e de forma simultânea pelo canal do YouTube e pelas redes sociais (Facebook e Instagram). A rodada de entrevistas seguirá as normas da Justiça Eleitoral e também as recomendações de distanciamento em razão da pandemia do novo Coronavírus. As entrevistas serão realizadas entre os dias 04 e 12 de novembro, a partir das 7h. A ordem foi definida em um sorteio realizado nesta segunda-feira, com a presença dos assessores dos candidatos. A Diretora Geral da TV5, Simone Oliveira, conduziu o sorteio.

Entrevistas:

• 04/11 – Roberto Duarte (MDB);

• 05/11 – Minoro Kinpara (PSDB);

• 06/11 – Daniel Zen (PT);

• 09/11 – Jamyl Asfury (PSC);

• 10/11 – Jarbas Soster (AVANTE);

• 11/11 – Tião Bocalom (PP);

• 12/11 – Socorro Neri ( PSB);

Reportagem: Demóstenes Nascimento // Jessé Moreno