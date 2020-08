Policiais penais apreendem material entorpecente entregue por mototaxista no Complexo Penitenciário de Rio Branco

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) deram voz de prisão a um mototaxista que entregou entorpecentes na entrada do Complexo Penitenciário de Rio Branco, na manhã desta quarta-feira, 05. O material estava escondido dentro dos cabos de duas vassouras e seriam encaminhados a um detento da unidade.

De acordo com o levantamento dos policiais, o motorista informou ter sido abordado por um homem ainda no ponto de mototáxi. Este perguntou quem estava na vez e pediu para que o mototaxista deixasse duas vassouras na penitenciária.

Quando as vassouras chegaram no presídio, o mototaxista as entregou para os policiais de plantão na guarda, juntamente com um papel constando o nome do preso que deveria receber. Os profissionais submeteram o material ao equipamento de raio X e perceberam que o cabo de alumínio estava totalmente preenchido. Ao abrir, identificaram 173 gramas de um entorpecente aparentando ser maconha e 13 gramas de outra substância aparentando ser cocaína.

O mototaxista recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes de Rio Branco. No âmbito da unidade, um procedimento administrativo será aberto para verificar o real destino do material entorpecente.