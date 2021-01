Secretário afirma que nomeação de pessoas que fizeram campanha para Socorro Neri foi um erro técnico

Em nota emitida na manhã deste sábado, 9, o Secretário de Gabinete e Planejamento da Prefeitura de Rio Branco Artur Neto, disse que a nomeação de três pessoas que fizeram campanha para a ex-prefeita Socorro Neri foi um erro técnico.

No diário oficial de sexta-feira, 8, foram publicadas as nomeações das irmãs Gerlúncia Afonso de Almeida Magalhães e Marisanta para os cargos de Assuntos Jurídicos e Atos Oficiais, ambos ligados ao Gabinete do Prefeito.

As nomeações geraram uma série de críticas de aliados e de membros do Partido Progressistas (PP). Veja a nota.

Nota Oficial

Hoje vi a necessidade de tecer comentários acerca da polêmica que foi criada em torno de algumas nomeações que foram publicadas pela Prefeitura de Rio Branco. Acredito que a sociedade rio-branquense merece ser protegida e bem informada de todos os fatos que ocorrem na municipalidade.

O prefeito Tião Bocalom estabeleceu como meta na sua gestão a formação da sua equipe nos primeiros 100 dias. Nesse período, há total possibilidade que ocorram remanejamentos, transferências, exonerações, caso haja necessidade. Além disso, diante da peculiaridade da gestão pública, se faz necessário à permanência de alguns servidores específicos que integravam a gestão anterior. Frise-se a necessidade, em razão da transição de informações e procedimentos adotados pela antiga gestão e sua adequação aos novos servidores que são e serão nomeados pela nova gestão. Além do mais, esses servidores que pertencem ao quadro anterior detêm conhecimento que não participarão da nova gestão e após a transição de informações serão exonerados.

Hoje o departamento responsável pelos decretos de nomeação cometeu um equívoco e nomeou 3 (três) membros da equipe da gestão anterior, quando na verdade era para manter apenas um, que capacitará o grupo escolhido pela atual gestão.

Após o prefeito Tião Bocalom deter ciência de tal fato, orientou que os seus atos de nomeação fossem anulados, o que de pronto os tornamos.

Aqueles que torcem pela nossa gestão, peço desculpas e vos asseguro que seguiremos firmes no propósito de construirmos uma Rio Branco melhor para todos nós.

Um excelente sábado a todos.

Que Deus nos abençoe.

Grato

Artur Neto