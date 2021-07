Acre recebe mais 12,9 mil doses das vacinas Pfizer e Janssen neste sábado

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), recebeu do Ministério da Saúde (MS) neste sábado, 3 de julho, mais 5.850 doses da vacina produzida pela farmacêutica Pfizer e 7.050 doses da Janssen, totalizando 12,900 unidades. O Acre é o único estado que segue à risca o cronograma do MS, cujo controle de armazenamento e distribuição é feito de forma a não faltar o imunizante para a segunda dose.

Doses chegaram ao Acre na tarde deste sábado, 3. Foto: Junior Aguiar/Sesacre

”Uma alegria estarmos recebendo hoje essas doses para continuarmos com a imunização da população, e estamos aqui nesse momento que segue sendo histórico para que consigamos cada vez mais cuidar da nossa população”, destacou a secretária de Estado de Saúde interina, Muana Araújo.

O processo de entrega aos municípios, que são os responsáveis pelo cronograma de vacinação, dá-se com o auxílio das demais instituições do governo, como a Segurança Pública, para que os imunizantes cheguem de forma célere e segura até as localidades mais isoladas.

Além disso, em importante parceria com o Município, foram realizados mutirões de vacinação em Rio Branco, essenciais para acelerar o processo de imunização da população. Ainda, o Estado liberou ao municípios a antecipação da segunda dose da vacina Oxford/AstraZeneca/Fiocruz para 45 dias após a primeira dose deste imunizante, sendo permitida pela bula.

Fonte: Agência de Noticias do Acre