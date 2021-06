Acre recebe primeiras doses da vacina Janssen e mais remessas da Pfizer e Coronavac

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), recebeu do Ministério da Saúde (MS) nesta quinta-feira, 24, um total de 26.770 novas doses das vacinas contra a Covid-19, sendo 14.750 do tipo Coronavac, produzido pelo Butantan; mais 7.020 da farmacêutica Pfizer e as primeiras 5 mil doses da vacina da Johnson&Johnson, a Janssen.

A aplicação das novas doses será realizada de acordo com a faixa etária de cada município. Foto: Junior Aguiar/Sesacre

“As 14.750 doses da Coronavac são para aplicação de primeiras e segundas doses. Já os lotes da Pfizer e Janssen são para aplicação de primeiras doses”, explica a coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quiles.

A aplicação das novas doses será realizada de acordo com a faixa etária de cada município, salienta Renata Quiles: “Estamos trabalhando com a população geral. Pessoas que são dos grupos prioritários e que estavam previstas no plano podem continuar procurando a vacina”.

É o caso de portadores de comorbidades, explica Renata: “Por exemplo, se a pessoa tiver comorbidade, que está prevista no plano de imunização, não precisa esperar chegar a idade dela para se vacinar; a mesma coisa para os professores, Forças de Segurança e Salvamento. Apenas a população geral precisa esperar a sua faixa etária”.