Após negociação greve da saúde e suspensa

Menos de 72 horas depois da deflagração da greve dos trabalhadores do sistema de saúde do Estado, iniciada na última segunda-feira, 14, o governo do Estado apresentou uma contraproposta às reivindicações da categoria e o movimento foi encerrado.

Servidores foram recebidos na segunda-feira no Palácio. Foto: cedida

No fim da manhã desta quarta-feira, 16, o secretário de Saúde, Alysson Bestene, recebeu na sede da secretaria a equipe do comando de greve para apresentar, ponto a ponto, uma resposta da gestão às pautas enviadas ao governo pelos sindicalistas.

Ao término da reunião, o governo formalizou um documento oficial para assegurar que tudo o que foi definido no encontro será atendido.

No documento, o governo assegurou o pagamento da insalubridade de 20% de julho a 31 de dezembro de 2021; pagamento do auxílio Covid; o novo Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – com cronograma e com a participação dos Sindicatos da Saúde com direito ao contraditório e para revisão até o dia 30 de setembro de 2021 e aplicação, após devidamente aprovado pelos sindicatos para encaminhamento à Aleac no primeiro trimestre de 2022; a publicação de edital do concurso público efetivo na área da Saúde até o fim deste ano; abonar as faltas dos servidores que aderiram à greve; encaminhamento para a Aleac, no primeiro trimestre de 2022, da correção inflacionária pelos índices do IPCA, dos períodos de 2020, 2021, 2021/2022 nos termos permitidos pela legislação em vigor e conforme disponibilidade financeira e orçamentária; a conclusão da revisão do PCCR até 30 de setembro deste ano; e etapa alimentação com os valores até 30 de setembro de 2021.

O governador Gladson Cameli lembrou que o Estado sempre esteve aberto para as negociações e que o entendimento mostra o bom relacionamento entre a gestão e os trabalhadores. “Nossa gestão vai continuar tratando com muito respeito nossos servidores, respeitando suas manifestações, e procurando sempre atender as reivindicações, na medida em que as leis nos permitirem”, disse.