Centro de Convenções funciona como ponto de vacinação até 12/06

O Centro de Convenções da Ufac, no campus-sede, está funcionando como ponto de vacinação contra covid-19. A ação começou na sexta-feira, 4, e se estende até este sábado, 12, das 8h às 16h, para servidores da universidade e pessoas da comunidade externa que se enquadram nos grupos prioritários. Voluntários dos cursos de Enfermagem e Medicina aplicarão as vacinas. Para se vacinar, é necessário levar documento de identificação, CPF ou cartão do SUS e contracheque atualizado.

Em Rio Branco estão sendo vacinados, a partir dos 40 anos, trabalhadores da educação (municipal, estadual e federal); do transporte coletivo (rodoviário, urbano e de longo curso); do transporte aéreo; das indústrias; caminhoneiros; funcionários do sistema de privação de liberdade; povos e comunidades tradicionais ribeirinhas; pessoas em situação de rua; presos.

Também podem se vacinar grávidas e puérperas com comorbidades; além de, a partir dos 18 anos, pessoas com comorbidades, com síndrome de Down, com deficiência permanente e pacientes renais crônicos que fazem tratamento de hemodiálise.

A decisão para aplicação das vacinas na Ufac foi tomada na terça-feira, 1, na sede do Departamento de Vigilância Sanitária de Rio Branco, em reunião entre a reitora em exercício, Ednaceli Damasceno; o representante da Associação dos Docentes da Ufac, João Lima; o secretário Municipal de Saúde, Francisco Silva Lima; e a gerente do Departamento da Vigilância Epidemiológica e Ambiental, Socorro Martins de Souza.