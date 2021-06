Educação lança série Bem-Estar com vídeos de autoajuda para os profissionais da categoria

Com a emergência da crise sanitária do novo coronavírus e o recorrente afastamento das salas de aula, o formato da execução das atividades de ensino foram diretamente afetadas, alterando as rotinas de trabalho dos professores. Pensando na necessidade de prevenir os agravos à saúde do professor nesse período, a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Departamento de Formação e Assistência Estudantil, desenvolveu o projeto Jornada de Autocuidado para os educadores.

Educadora Física, Ana Maria Vasconcelos, gravando as aulas da oficina de exercícios físicos Foto: Mardilson Gomes/SEE

A iniciativa faz parte do programa Corpo, Mente e Voz, idealizado pelo governo do Estado em 2019, que nas edições anteriores implementou atividades, por meio de oficinas, que somaram na qualidade de vida dos servidores da categoria. Entretanto, com a implicação da pandemia, houve a necessidade de adaptar o projeto em um novo formato, ampliando o alcance das atividades ofertadas.

O primeiro passo consiste na produção de uma série de vídeos e material escrito sobre temas relacionados ao autocuidado com a saúde física e mental relacionadas ao fazer docente. A série é produzida por uma equipe multiprofissional das áreas de Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem, Psicologia, Neuropsicoterapia e Educação Física.

Além dos vídeos de autoajuda, série Bem-Estar do Professor vem acompanhada de material escrito de apoio Foto: Mardilson Gomes/SEE

Segundo o psicólogo Ocimar Leitão, participante na produção dos vídeos, a Série Bem-Estar do Professor é uma pré-abertura para dar continuidade na execução das atividades do projeto Corpo, Mente e Voz. “Ainda este ano será lançada a terceira edição do Corpo, Mente e Voz para todos os professores da rede estadual de Educação”, diz. “Após lançar os vídeos, o próximo passo será reunir os educadores em algumas escolas para termos um retorno da ação”, completa.

A série de vídeos abordam estudos e técnicas que proporcionam o bem-estar do professor no âmbito social, físico e mental. Como na área da psicologia com o tema Cuidando de Quem Cuida; na Fonoaudiologia que traz o tema A Voz do Educador; na Educação Física com as Oficinas de Exercício Físicos; bem como no campo da Nutrição com os Dez Passos Para Uma Alimentação Saudável. Além disso, o âmbito da fisioterapia aborda a Ergonomia da Postura, que promove a interação do funcionário com seu ambiente de trabalho, por exemplo, como problemas com organização e má postura.

A ação conta com uma equipe multiprofissional nas áreas de de Fonoaudiologia, Fisioterapia, nutrição, Enfermagem, Psicologia, Neuropsicoterapia e Educação Física Foto: Mardilson Gomes/SEE

Os vídeos de autoajuda e os materiais de apoio poderão ser acessados de forma gratuita na plataforma online da SEE, bem como pelo Instagram e na página oficial no Facebook da Secretaria de Educação do Acre. “Esse material tem como intuito o combate a distúrbios de voz, lesões osteomusculares, obesidade, síndrome de Burnout, entre outros”, ressaltou, Clélia Hassem, técnica administrativa do programa Saúde na Escola, um dos apoiadores da Jornada de Autocuidado.