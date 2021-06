Em 48 horas, mutirão de vacinação do Estado alcança quase cinco mil pessoas

A força tarefa montada pelo governo do Estado para auxiliar no trabalho de imunização da população do município de Rio Branco denominada Mutirão de Vacinação ocorreu durante 48 horas ininterruptas desde quinta-feira, 17, até a manhã deste sábado, 19.

Ao todo 4.816 doses foram aplicadas graças à organização feita pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) que também contou com o apoio de voluntários e outra instituições como o Exército e Corpo de Bombeiros.

Durante o mutirão 4.816 doses foram aplicadas Foto: Odair Leal/Secom

O enceramento ocorreu às 9 horas da manhã deste sábado, 19, Na ocasião o secretário de Saúde, Alysson Bestene, além de fazer o agradecimento aos profissionais e população que foi se imunizar, também atuou como voluntário na realização do cadastro da população.

O secretário e toda a equipe da Sesacre unida em prol da imunização Foto: Odair Leal/Secom

“Ficamos muito felizes, esse é um momento de fé e emoção. Nessas 48 horas conseguimos chegar a um resultado acima de 4,5 mil doses aplicadas, salvando vidas com a imunização. O governo do Estado vai fazer mais ações como essa em outros municípios para acelerar e dar apoio a vacinação”, destaca o chefe da pasta, Alysson Bestene.

A turismóloga Regina Lucia Silva, de 49 anos, realiza o trabalho de animadora turística cultural e atua fazendo diversos personagens, sendo mais conhecida como Emilia do Acre, mas para a vacinação ela foi fantasiada de borboleta e conta o motivo:

Regina Silva agradeceu a toda a equipe da Saúde pela dedicação Foto: Odair Leal/Sesacre

“A minha expectativa é poder sair do casulo, poder ter liberdade novamente. Por isso vim caracterizada de borboleta, porque esse momento significa isso, claro que a gente precisa continuar com os cuidados de usar a máscara, lavar as mãos e entender que com esses pequenos cuidados nós estamos salvando a vida de alguém. A mensagem que eu quero deixar é não tenham medo de tomar a vacina, ela é importante, ela salva vidas, eu passei pela experiência do vírus, e agora só tenho a agradecer. Viva o SUS, viva a cada profissional que tem se dedicado para salvar vidas”, enfatiza Regina Silva.

Encerramento da ação Foto: Odair Leal/Secom

O secretário também elogio e agradeceu a dedicação de cada profissional que se doou para que esse mutirão fosse possível. “Faço um agradecimento especial a toda à equipe que se dedicaram essas 48 horas. Foi graças à união de todos que conseguimos atingir esse resultado. Vamos continuar cada vez mais em busca das vacinas e atendendo a população não só de Rio Branco, mas de todo o estado do Acre”, acrescenta.

O pintor José augusto Angelim, de 51 anos, foi o último do mutirão a ser vacinado e conta que estava sem tempo para ir as unidades se vacinar em decorrência de trabalho, mas hoje decidiu que iria. “Essa é uma chance que temos que correr atrás. Tenho 51 anos de idade já, e não estava com tempo para vim vacinar e hoje vim as pressas, sou o último da fila, mas estou muito feliz”.