Farmácias do Acre fizeram 348 testes rápidos de Covid-19

Foto: Reprodução

Em seis meses, as duas farmácias credenciadas pela Agência Nacional Vigilância Sanitária (Anvisa) no Acre realizaram 348 testes rápidos da Covid-19, segundo levantamento da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), divulgado no último sábado (7).

As duas farmácias credenciadas estão em Rio Branco. Dos testes rápidos, 68,4% deram negativo e 31,6% positivo. Nas farmácias, a variação semanal de casos positivos foi de 79,31%, a maior do País no período analisado.

Para se ter ideia da representatividade da testagem, a marca é superior à população de 15 capitais brasileiras, segundo a Abrafarma.

No Acre o número de testes rápidos realizados é superior aos de Rondônia (335) e Roraima (139).

Os dados referem-se ao período de 28 de abril a 1º de novembro, totalizando 188 dias. Neste intervalo, em todo o País, 2.162 estabelecimentos registraram 1.039.294 testagens, o que equivale a uma média de 5.528 atendimentos diários, disse a associação.

Fonte: AC24 Horas