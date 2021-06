FIEAC integra movimento Unidos pela Vacina

Municípios acreanos receberão câmaras frias, geladeiras, freezers para a conservação local de vacinas contra a Covid-19, além de computadores para melhoria na troca de informações com o Ministério da Saúde. Tudo isso graças ao movimento Unidos pela Vacina, coordenado no estado pela Energisa com apoio da FIEAC, Fecomércio, Acisa, Associação Acreana de Supermercados (ASAS) e Associação dos Distribuidores e Atacadistas do Acre (Adacre).

O anúncio das doações foi realizado na manhã desta quinta-feira, 17 de junho, em coletiva de imprensa na sede da Casa da Indústria, em Rio Branco. Segundo o presidente da FIEAC, José Adriano, o movimento busca dar as mesmas condições de estrutura para que todas as prefeituras acreanas consigam ter condições de imunizar sua população.

“E isso traz um retorno para gente, do ponto de vista da solidariedade, e também com a esperança de retornarmos o mais rápido possível à melhoria econômica. Essa é mais uma das inúmeras ações sociais que as federações do setor produtivo e associações comerciais reforçam para possamos superar esse momento difícil. A Energisa está de parabéns por liderar esse movimento”, declarou o presidente da FIEAC.

O diretor-presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva, diz que foi feito um levantamento das maiores necessidades das prefeituras e foi decidido contribuir com o armazenamento das vacinas e na facilitação do repasse de informações ao Ministério da Saúde. Serão 13 câmaras frias, 30 geladeiras, 24 freezers e 13 computadores.

Ato de entrega deve ocorrer na primeira quinzena de julho, diz o diretor-presidente da Energisa

“É um projeto da sociedade civil, com apoio do grupo Mulheres do Brasil, e que aqui no Acre tem participação do setor empresarial. A Energisa aderiu, juntamente com FIEAC, Fecomércio e Acisa, e nosso objetivo é apoiar o processo de vacinação, doando esses equipamentos aos municípios, em um ato de entrega que deve ocorrer na primeira quinzena de julho”, frisou o diretor-presidente da Energisa.

Também participaram da solenidade o presidente da Fecomércio, Leandro Domingos, o empresário Rubenir Guerra, representante da Acisa, e o superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira.